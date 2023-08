De Gasperi | la forza dell’esempio Il ricordo di Girelli

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’esempio educa e ammaestra più di mille “prediche”. In generale, ed anche in politica. Per cui un buon esempio alimenta la crescita del buon politico molto meglio di qualunque corso di formazione. In questo Alcide De, di cui ricordiamo il 68° della scomparsa, è stato un vero Maestro. Per dirittura morale, sobrietà di vita, efficace e lungimirante azione politica. Erano tempi diversi i suoi, ma in ogni caso non si è mai posto problemi di “immagine”, di consenso facile. Sosteneva: “Il politico guarda al voto di domani, lo statista guarda al futuro delle prossime generazioni”. Rifiutò alla figlia l’uso della macchina per una breve commissione perché, le disse, “quella non è l’auto di tuo padre, ma del presidente del Consiglio”. L’uomo, come sottolineò Amintore Fanfani, nel cui “decennio di presenza al governo del Paese si realizzò il primo miracolo italiano ...