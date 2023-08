Darmian uscito malconcio dopo Inter-Monza | le sue condizioni oggi – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023)nel secondo tempo diè stato sostituito per un problema alla caviglia che, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, non preoccupa particolarmente lo staff di mister Simone Inzaghi. LE SUE– Non destano particolari preoccupazioni ledi Matteo, che prima dell’vallo aveva accusato qualche fastidio alla cavigliauna distorsione, tanto che Bisseck era già pronto a entrare a inizio ripresa. Il problema è poi rientrato, ma non è da escludere che il difensore faccia qualche trattamento. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...