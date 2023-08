“Danse Macabre” | cover | classici e 3 inediti nel nuovo album dei Duran Duran

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 21 agosto 2023) LONDRA – Uscirà il 27 ottobre ildei, intitolato “”. La scaletta di 13 canzoni includerà tre nuovi brani insieme adi artisti come Billie Eilish, Talking Heads, Rolling Stones e The Specials. Non mancheranno, infine, nuove versioni deidella band inglese. Tra gli ospiti dovrebbero esserci Nile Rodgers, già in passato al lavoro con Simon Le Bon e soci, la bassista dei Maneskin Victoria De Angelis e gli ex membri Andy Taylor e Warren Cuccurullo. Il disco è per ora ordinabile solo in Usa, Canada e Uk. TRACKLIST Nightboat Black Moonlight (nuova canzone) Love Voudou Bury A Friend Supernature(nuova canzone) Secret Oktober ...