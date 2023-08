Da copiare in ogni dettaglio Senza stress | che già ne avremo abbastanza

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 agosto 2023) Punti fermi. Necessari a fine agosto, con chi rientra da un lato e chi parte, finalmente, dall’altro. Per tutte, prima o poi, arriverà il momento di tornare. E prima di farlo, sarebbe meglio avere già il pezzo protagonista dell’outfit da rientro in ufficio per eccellenza: la camicia bianca classica. Come abbinate la camicia di lino in estate: 5 look X C’è chi la reputa noiosa, come un lavoro ben eseguito. Ma la divisa dei ...