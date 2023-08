Csel | 22 mln del Pnrr per accelerare il caricamento dati delle liste elettorali nell' Anpr | usata solo dal 7% italiani

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 20 ago. (Adnkronos) - Oltre 22 milioni di euro complessivi volti a finanziare contributi che variano dai 1.683,60 euro per i comuni con massimo 2.500 abitanti fino ai 16.836 euro destinate agli enti con più di 250mila residenti. A tanto ammonta la quota del fondo complementare alche è stata destinata al supporto ai comuni affinché inseriscano'Anagrafe nazionale della popolazione residente (), entro la fine dell'anno, icontenutie quelli relativi all'iscrizionedi sezione. Uno strumento che ha enormi potenzialità ma il cui utilizzo, da parte dei cittadini, non è ancora decollato. Secondo un'analisi del Centro studi enti locali elaborata per l'Adnkronos, sono 4.047 i comuni ...

... con una dotazione da 5di euro per il 2021. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane ... Manutenzione straordinaria di strade e arredo urbano Per il 2022, rileva il, sono stati messi sul ...... con una dotazione da 5di euro per il 2021. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane ... Manutenzione straordinaria di strade e arredo urbano Per il 2022, rileva il, sono stati messi sul ...

Csel: "22 mln del Pnrr per accelerare il caricamento dati delle liste ... Adnkronos

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – Oltre 22 milioni di euro complessivi volti a finanziare contributi che variano dai 1.683,60 euro per i comuni con massimo 2.500 abitanti fino ai 16.836 euro destinate agli ...