Csel | 22 mln del Pnrr per accelerare il caricamento dati delle liste elettorali nell' Anpr | usata solo dal 7% italiani

(Di lunedì 21 agosto 2023) Oltre 22 milioni di euro complessivi volti a finanziare contributi che variano dai 1.683,60 euro per i comuni con massimo 2.500 abitanti fino ai 16.836 euro destinate agli enti con più di 250mila ...

... sia lato ente che lato cittadini'', spiega il. Accedendo alla propria area riservata con spid, carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi, i cittadini possono ...... con una dotazione da 5di euro per il 2021. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane ... Manutenzione straordinaria di strade e arredo urbano Per il 2022, rileva il, sono stati messi sul ...... sia lato ente che lato cittadini'', spiega il. Accedendo alla propria area riservata con spid, carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi, i cittadini possono ...

Csel: "22 mln del Pnrr per accelerare il caricamento dati delle liste ... Adnkronos

L’auspicio è che il combinato disposto di queste iniziative didattiche e degli investimenti possa effettivamente rendere agevole e rapido l’ampliamento dei dati disponibili all’interno di questa ...