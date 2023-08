Crispiano | cane accoltellato e picchiato | “taglia” da 2000 per chi individua responsabili

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA presenta una denuncia per i fatti didove unè statoedda un gruppo di ragazzini all’interno della Villa Comunale del paese in provincia di Taranto. Secondo una prima ricostruzione il, un cucciolone, sarebbe stato preso a calci e pugni edad un fianco solo perchè voleva rincorrere il loro pallone, quindi giocare con loro. Ora ilsta bene e gli animalisti dell’AIDAA ringraziano i volontari dell’Associazione Casa della Luna ODV per essersi prese cura amorevolmente delma sottolineano in una nota :”La gravità di queste situazioni di violenza sugli animali da parte di gruppi di delinquenti ...