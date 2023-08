Covid | aggiornati o a zero vendite | il destino dei vaccini approvati in Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Milano, 21 ago. (Adnkronos Salute) - Un punto fermo: le prossime campagne di vaccinazione anti-, che partiranno in autunno 2023, si baseranno sull'utilizzo dei nuovimonovalentia XBB.1.5 (la variante Kraken) per coprire le 'versioni' di Sars-CoV-2 che più stanno circolando. I nuovi prodotti scudo sono in arrivo nelle prossime settimane in Ue: si tratta deia mRna di Moderna e di Pfizer/BioNTech, che potrebbero ottenere l'approvazione già a settembre, e di quello proteico adiuvato di Novavax, atteso a ottobre. Niente spazio se non per loro, al momento, nelle raccomandazioni che guideranno le attività di immunizzazione in vista della stagione fredda. Ma gli altriin questi anni che fine hanno fatto o faranno? Qual è il loro ...