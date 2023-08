Covid | aggiornati o a zero vendite | il destino dei vaccini approvati in Ue

(Di lunedì 21 agosto 2023) Milano, 21 ago. (Adnkronos Salute) - Un punto fermo: le prossime campagne di vaccinazione anti-, che partiranno in autunno 2023, si baseranno sull'utilizzo dei nuovimonovalentia XBB.1.5 (la variante Kraken) per coprire le 'versioni' di Sars-CoV-2 che più stanno circolando.

"Credo che in autunno il vaccino anti -debba essere offerto gratis a chi lo vuole fare anche ... "Tutti poi sarannoalla variante XBB". La situazione in Italia " "L'attuale stato ...... dove il passivo del risultato di esercizio è lievitato, soprattutto per l'emergenza, dai 72. Questi i dati: Asl provinciale dell'Aquila, - 70.449.118, Asl di Pescara - 46.746.295 ...Secondo la circolare la vaccinazione anti- 19 "sarà concomitante con quella contro l'influenza stagionale e basata su vaccini a Rna messaggero e proteici,contro la variante Xbb.1.5"...

Covid, aggiornati o a zero vendite: il destino dei vaccini approvati in ... Tiscali Notizie

Milano, 21 ago. (Adnkronos Salute) – Un punto fermo: le prossime campagne di vaccinazione anti-Covid, che partiranno in autunno 2023, si baseranno sull’utilizzo dei nuovi vaccini monovalenti aggiornat ...Secondo l’ECDC “è improbabile” che sia associata a un aumento della gravità dell’infezione rispetto alle varianti precedenti o alla ...