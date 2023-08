“Così non lo sposo” Clamoroso Clizia Incorvaia | rifiutata la proposta di matrimonio di Paolo Ciavarro

(Di lunedì 21 agosto 2023) Susono stati versati fiumi di inchiostro, a distanza di tre anni la loro relazione è più solida che mai anche se non sono mancati rumor su una loro separazioni. Gli ultimi, poche settimane fa. Un follower dell’esperto di gossip Amedeo Venza aveva parlato di qualcosa di molto negativo: “Ciao Ame, comunquesi son lasciati mi sa. Lei sparita dai social e lui non lo mostra più”. Poi un altro internauta ha fornito una versione differente. >“L’hanno fatto sparire”. Mistero suBonolis, Mediaset ha decisoall’improvviso “Ame, non è vero, sono in vacanza insieme in barca”. A quel puntoera intervenuta confermando di essere sempre legata a...

Ho messo Iling perché va più dentro il campo, Kostic è più lineare',nel post partita il ... Sicuramente però, tra le amichevoli e il primo impegno in campionato, è emerso come l'ex Eintracht...l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli all' Adnkronos . "Di tutta la vicenda di Calciopoli una cosa in particolareriesco a mandare giù. Il fatto che il faldone con le accuse ...Quando entro in campo do sempre il massimo e il Santosmerita di soffrire". . . 21 agosto 2023