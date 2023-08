Cos’è la Tranq | la droga degli zombie | effetti e pericoli

Leggi su cultweb

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lasta spopolando negli Stati Uniti. Si tratta della cosiddetta, un fatale mix dell’oppiaceo sintetico Fentanyl con la xilazina, in grado di dare vita a un forteuillizzante non a base di oppiacei usato per sedare i cavalli. I decessi associati alla nuovache sta spopolando per le strade sono quadruplicati dal 2019, facendo salire all’11% le morte legate al Fentanyl nel giugno del 2022. La xilazina, secondo la Drug Enforcement Administration, è disponibile per il pubblico online tramite siti che non richiedono alcuna documentazione o prova della professione veterinaria, nella quale il farmaco è legalmente usato. Fino a poco tempo fa un chilogrammo di xilazina veniva venduto da fornitori cinesi online a un prezzo di 6-20 dollari. Un prezzo basso che ...