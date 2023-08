Cosa auguro a voi ' cani' Ermal Meta senza freni | cosa lo fa sborccare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) "Lì in galera, se mai ci andrete, ad ognuno di voi 'di finire sotto cento lupi in modo che capiate cos'è uno stupro #Loschifo":lo ha scritto su Twitter, riferendosi ai sette ragazzi accusati di aver violentato una 19enne a Palermo. Il cantante poi ha aggiunto: "Di orribile c'è quello che hanno fatto, di orribile c'è il trauma che quella ragazza probabilmente si porterà dietro per molto tempo, di orribile c'è la madre di uno di loro che cerca di far passare per una poco di buono la vittima, di orribile c'è la mancanza totale di empatia, di orribile c'è filmarla, deriderla, lasciarla per strada come uno straccio e poi minacciarla, di orribile c'è la totale mancanza di umanità". "Non è la collettività ad averli portati a compiere uno scempio del genere, ma una loro precisa e lucida ...