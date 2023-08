Corriere dello Sport – Roma | l’attesa di Mourinho è finita | Zapata oggi giallorosso

(Di lunedì 21 agosto 2023) 2023-08-21 09:55:48 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS:– È il giorno di Duvan. All’indomani della prima giornata di campionato, laha fissato l’incontro con l’Atalanta per definire l’acquisto del centravanti atteso tutta l’estate. Sarà un lunedì caldo che dovrebbe portare all’esito più scontato. Sabato, a Verona,potrà debuttare con la sua nuova squadra, anche se ieri a Reggio Emilia ha fatto sapere di non essere contrario all’eventuale permanenza a Bergamo. Conferme Ieri per la verità Belotti, il teorico concorrente per un posto in squadra, ha segnato due gol mentre l’oggetto delle attenzioni diè stato sostituito all’intervallo da Gasperini (e il suo sostituto, De Ketelaere, ha firmato il 2-0 contro il Sassuolo) in una domenica deludente. Ma ...

ROMA - La Lazio ricomincia dalle sue vecchie contraddizioni: a Lecce paga ancora quell'anarchia che le era costata errori e rimpianti anche in passato . È sparita dalla scena nel momento cruciale ...ROMA - È il giorno di Duvan Zapata . All'indomani della prima giornata di campionato, la Roma ha fissato l'incontro con l'Atalanta per definire l'acquisto del centravanti atteso tutta l'estate. Sarà ...ROMA - Feliciani (voto 5) paga sicuramente la poca esperienza (era alla 6ª gara in serie A), ma la gavetta - per quanto si cerchi di bruciare i tempi - ha il suo peso. Commette qualche errore, ...

Parola d'ordine: riscatto. Alaves e Siviglia cercano i primi punti in campionato dopo le sconfitte rimediate nella prima giornata. I padroni di casa, promossi in Liga la scorsa stagione, hanno perso 1 ...