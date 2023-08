Correa-Sanchez | si può! Trattative delle ultime ore di mercato – Sky

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il cambio improvviso in attacco è davvero possibile, le conferme di Giuseppe Marotta sono reali. Joaquinfuori, Alexisdentro: lecitate da Luca Marchetti su Sky Sport. SITUAZIONE – Joaquinpotrebbe veramente partire nei prossimi giorni. Il Torino è interessato, ci sono anche opportunità dall’estero per il calciatore che vuole maggiore spazio. Al suo posto l’Inter prenderebbe Alexisa parametro zero, che è ben disponibile a tornare in nerazzurro. I soldi saranno spesi per Benjamin Pavard, sull’attacco ci si muove con calma negli ultimi giorni di. Inter-News -notizie e calcioInter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Prima l'addio ae poi si penserà a, per completare lo switch nel reparto offensivo interista. Tuttavia, in caso di cessione a titolo definitivo di, non è da escludere che i ...vuole spazio, Alexisvuole tornare' Marotta che ha aperto anche al ritorno di Alexis- oggi svincolato dopo l'ultima esperienza a Marsiglia - e di un possibile addio di ...... su cui c'è molto ottimismo, e sul cavallo di ritorno relativo ad Alexisqualora Joaquindovesse essere ceduto (ma forse anche no). "Pavard lo annunciamo oggi No, oggi no, ma siamo ...

Dal Torino all'Arabia, le ultime su Correa: Sanchez aspetta InterLive.it

Un altro giocatore che si potrebbe aggiungere alla rosa a disposizione di Simone Inzaghi sarebbe Alexis Sanchez: il cileno, attualmente svincolato, potrebbe tornare a parametro zero. Tutto ciò, però, ...La rivoluzione dell'Inter in attacco si accinge a diventare ancora più totale. Dopo gli acquisti di Marcus Thuram e Marko Arnautovic, arrivati in sostituzione di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, ora l'Int ...