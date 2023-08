(Di lunedì 21 agosto 2023) Potrebbe essere arrivato alla fine (per molti “finalmente”) il periodo di, fin qui disastroso. C’è unadi riuscire a piazzare l’argentino entro venerdì 1 settembre: Rai Sport spiega come. SE NE VA? – Joaquinè arrivato due anni fa come ripiego di… Marcus Thuram, che si era infortunato quando il trasferimento appariva fatto. È stato un disastro, con più infortuni che gol e una presenza impalpabile nell’Inter. Adesso si sta provando a capire se riuscirà a essere piazzato entro la fine del mercato. Secondo Rai Sport ci sonoinper, fra cui quella del Torino. Per il momento sono tutte in prestito, nulla a titolo definitivo. Riuscendo a contribuire all’ingaggio, si può fare in modo chevada ...

Finora di vere e proprienon ne sono arrivate. Qualche apprezzamento dall'estero , ...guadagna 3,6 milioni netti , troppo per i granata, motivo per cui l'Inter dovrebbe pagare una ...Sanchez sarebbe pronto al ritorno in nerazzurro L'Inter potrebbe decidere di cedere. L'...arrivo dall'Udinese di Lazar Samardzic che non ha trovato l'accordo economico per le elevate...

Correa, richieste in arrivo all'Inter. Una possibilità di uscita Inter-News.it

Ai primi interessi è subentrato un vero e proprio tentativo. Intorno a Correa si iniziano a muovere le acque e a scuotere dal torpore la situazione dell’argentino all’Inter è il Torino. La squadra di ...L'argentino, che non ha mai convinto in nerazzurro, potrebbe lasciare Milano in questa sessione. Il Torino ci prova ...