Corinthians vs Estudiantes – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 agosto 2023) La fase dei quarti di finale della Copa Sudamericana 2023 inizierà martedì 23 agosto quando ilospiterà l’all’Arenanel primo incontro agonistico tra i due club. Il Timao ha tenuto lontano dal tabellone il Newell’s Old Boys nel secondo turno degli ottavi di finale, avanzando per 2-1, mentre gli argentini non hanno avuto problemi a superare il Goias, vincendo per 2-0 nel ritorno ed eliminando la squadra della Serie A Brasileiro per 5-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 del mattino ora itailana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreArrivando al secondo turno con il Newell’s in vantaggio di un gol, il ...