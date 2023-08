Corea del Nord | nuovo lancio missili | presente leader Kim FOTO

(Di lunedì 21 agosto 2023)del, nelle ultime ore si è assistito ad undianche ilKim Jong-unNon si tratterebbe affatto della prima volta che ladel“sperimenti” questodi. In questa occasione, però, ha voluto partecipare (e vedere con i propri occhi il tutto) anche il numero uno del Paese in questione. Ovviamente stiamo parlando di Kim Jong-un. Nelle ultime ore, infatti, ilno non ha voluto assolutamente mancare all’appuntamento. Secondo quanto riportato da media e quotidiani locali il presidente ha supervisionato un test strategico. Kim Jong-un (Ansa ...

Le notizie dallaNord sono arrivate prima dell'avvio di esercitazioni militari congiunte diSud e Stati Uniti, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di difesa e risposta dell'...Le proteste sono state osservate principalmente nei paesi occidentali, come Australia, Nuova Zelanda, Israele,Sud, Stati Uniti, Gran Bretagna e paesi europei, nonché in paesi con grandi ...Sia laSud sia gli Stati Uniti hanno monitorato eventuali segnali correlati - che abbiamo rilevato in anticipo - in tempo reale', ha precisato in una nota il Comando di stato maggiore ...

Corea del Nord, Kim Jong-un lancia missili per minacciare le manovre navali di Usa e Seul, avvertimento alla N ilmessaggero.it

Un test missilistico con le foto del dittatore Kin Jong-un attorniato da militari impettiti. Così la Corea del Nord ha voluto rispondere allo storico vertice di Camp David tra il presidente degli Stat ...(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito al lancio di “missili da crociera strategici” durante un’esercitazione in occasione di una visita a un’unità navale dell’esercito nordcorea ...