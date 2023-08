Corea del Nord | Kim testa missili e avverte Usa e Seul

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il lancio prima dell'avvio di esercitazioni militari congiunte didel Sud e Stati Uniti. Obiettivo è avere "marinai in grado di condurre una missione di attacco in una guerra reale" Il leaderno Kim Jong Un ha assistito al lancio di “da crociera strategici” durante un’esercitazione in occasione di una visita a un’unità navale dell’esercitono. Lo ha riferito l’agenzia Kcna, secondo cui i lanci effettuati da un pattugliatore hanno avuto successo e sono stati condotti “senza neanche un errore”. Obiettivo del test, affermano, è avere “marinai in grado di condurre una missione di attacco in una guerra reale”. Secondo i militari sudni, ha riportato l’agenzia sudna Yonhap, buona parte dell’annuncio arrivato da ...