Coppia di italiani investita a New York sulle strisce pedonali | Giulia Gardani è in gravi condizioni

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ci sono duetra le sette persone investite da un'auto passata con il rosso a Manhattan. Lo ha riferito il sito di 'La voce di New', precisando che si tratta dei coniugi...

Coppia di italiani investiti a Manhattan: uno di loro è in gravi condizioni La Voce di New York

Ci sono due italiani tra le sette persone investite da un'auto passata con il rosso a Manhattan. Lo ha riferito il sito di 'La voce di New York', precisando che si tratta dei ...Anche alcuni italiani sarebbero rimasti coinvolti. Cinque persone sono state portate d'urgenza al Bellevue Hospital e secondo alcune fonti riportate dal New York Post una è in condizioni critiche.