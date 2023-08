"Controlli sui conti correnti". L'Agenzia delle entrate prepara la stretta anti-evasione

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il direttore dell'spiega la nuova strategiafiscale: "Via aiincrociati sui". E il governo tende la mano ai contribuenti: in arrivo 3 milioni di avvisi bonari

L'Agenzia delle Entrate dovrà incassare 2,8 miliardi di euro in più dalla lotta all'evasione entro il 2025. "Abbiamo spostato l'asticella in alto. Il nostro lavoro sarà valutato anche e soprattutto ...Iniziano iincrociaticonti correnti per combattere l'evasione fiscale . 'Abbiamo spostato l'asticella in alto. E non mi riferisco al contrasto all'evasione - ha detto Ernesto Ruffini, che guida le ...nella spiaggia di San Vito Lo Capo da parte dei militari della capitaneria di porto di ... La denuncia era stata fattasocial da una donna che aveva raccontato come i concessionari sin dall'...

Controlli sui conti correnti contro l’evasione fiscale, Ruffini: «Siamo già partiti, presto i primi risultati» Corriere della Sera

Il Fisco può essere amico del contribuente «Mai, gli amici ce li scegliamo, non me li può dare la legge, gli amici stanno altrove. Il Fisco non può essere amico. Ma invece può essere un… Leggi ...Controlli incrociati sui conti correnti, incremento dei servizi telematici e accelerazione dei rimborsi. L’Agenzia delle entrate, per voce del suo presidente Ernesto Ruffini, dà il via libera a una ...