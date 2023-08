Consiglio di Stato | «No alla Juve | scudetto 2006 è dell' Inter»

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ildiscrive la parola fine sulla querelleper l'assegnazioneall'dopo la revoca del titolo bianconero. Èinfatti respinto, come apprende l'Ansa, il ricorso del club bianconero contro Figc,e Coni (tutti costituiti in giudizio), ultimo anello di catena di opposizioni legalidecisione del commissario straordinarioa federcalcio, Guido Rossi, che nelaveva assegnato all'il titolo, rimasto vacante dopo le decisionia giustizia sportiva per lo scandalo di Calciopoli.

Si chiude l'annosa questione relativa allo Scudetto 2006 . Ildiha, infatti, respinto definitivamente il ricorso della Juventus e confermato l'assegnazione all'Inter per via delle note vicende legate a Calciopoli .

