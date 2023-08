Condannata all’ergastolo l’infermiera inglese che ha ucciso sette neonati e voleva colpirne altri sei

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale. È questa la condanna che il giudice James Goss della Manchester Crown Court ha sancito per Lucy Letby,di 33 anni che ha– 5 maschi e 2 femmine – e ha tentato di assassinarne6 mentre lavorava al reparto di maternità del Countess of Chester Hospital (Inghilterra) tra il 2015 e il 2016. Il giudice l’ha tacciata di «premeditazione, calcolo e malizia», sottolineandone «l’impatto immenso» provocato a molte famiglie. La pronuncia della sentenza è avvenuta in assenza della, che aveva scelto di restare in cella e non presentarsi in aula scatenando forti polemiche. Durante le indagini, quando la polizia le perquisì la casa trovarono un biglietto scritto a mano in cui ammetteva i delitti: «Sono una persona ...