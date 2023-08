Concorso ASST di Genova | 3 Posti da Collaboratore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 21 agosto 2023)pubblico, per la copertura di 3diprofessionale – ingegnere o architetto, a tempo indeterminato, presso ladi. In esecuzione della deliberazione n. 317 del 19 luglio 2023 e’ indettopubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre unita’ di personale con la qualifica diprofessionale – ingegnere o architetto – area dei professionisti della salute e dei funzionari, presso l’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di. Bando diIl testo ufficiale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 9 agosto 2023 e sara' inoltre a disposizione ...