Con Renata Scotto se ne va uno dei simboli del melodramma

(Di lunedì 21 agosto 2023) E così se n’è andata anche(1934-2023): in silenzio, nella sua Savona, a 89 anni. Con lei scompare uno deipreclari del. In questi giorni, anche coloro che non hanno mai messo piede in teatro né ascoltato una nota di Bellini, Verdi, Puccini, l’hanno conosciuta. E anche per loro qualcosa si è spezzato. Càpita così quando muore un grande artista: se ne hai ignorato la grandezza in vita, improvvisamente, quando manca, avverti un vuoto, comprendi che hai perso qualcosa di irripetibile e che la tua esistenza è più povera. Cerchi allora di superare la perdita attraverso la stampa, internet, i social, la TV: una sorta di riparazione nei confronti di chi non c’è più, un nutrimento sentimentale per te. Rammentare qualche dato biografico della grande cantante può essere dunque utile al recupero ...