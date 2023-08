(Di lunedì 21 agosto 2023) Se non è uno scontro nel governo, e non lo è, di certo le parole del vicepremier faranno discutere. Dopo la “condanna” a mente calda del ministro Guido Crosetto alle parole delRoberto, infatti, Matteorompe il silenzio e sia difesa della libertà dell’autore del. “Lo comprerò – dice il leader della Lega – questoadditato come un pericolo”.difende ilIl vicepremier ne parla in un video pubblicato nel primo pomeriggio. “Al liceo – spiega– ho letto il manuale del guerrigliero di che Guevara, che non è proprio il Piccolo principe. Io sono curioso e leggerò anche ildi questoche ha salvato ...

Nelcaso è stato certamente così. Nel 1996 ha venduto la villa per 1,2 milioni di dollari , poi ne ha sborsati 350mila per un appezzamento di terreno vicino, dove intendeva costruire una nuova ......ilterritorio. "Non conoscevo le colline del prosecco, Rolle, il Molinetto della Croda, il passo San Boldo. Mi accorgo di un mondo per me ancora tutto da esplorare e mi appassiono.la mia ...Ci sono mancati i grandi acquisti, non neghiamolo, ma è facile fare come il Chelsea :a mio ... abbiamo fatto a meno di Brozovic , con Calha che era diventato titolare insostituibile nel...

“Compro il suo libro”. Salvini si schiera col generale Vannacci Nicola Porro

Il generale Vannacci «deve essere giudicato per quello che fa in servizio. Se poi scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di stato o il suo lavoro penso che ha tutto ...Potrebbe consumarsi in un incredibile epilogo anticipato l’avventura saudita del portoghese Jota, acquistato dal Celtic a inizio luglio ma ...