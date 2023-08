Como | si tuffa nel lago e non riemerge | 20enne in condizioni gravi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Milano, 21 ago. (Adnkronos) - Si èto neldiper fare un bagno, ma non è più riemerso. E' accaduto poco prima delle 14 di oggi a un ragazzo di 20 anni, di nazionalità egiziana, che è stato ricoverato inmoltoall'ospedale Sant'Anna. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, un rifugiato domiciliato in provincia di Milano, si era recato con un gruppo di amici sulla spiaggia del Tempio Voltiano; ad un certo punto si èto e non è più riemerso. Non vedendolo più, uno dei bagnanti si èto per cercare di riportarlo a galla, non riuscendo però ad individuarlo. Quindi è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della volante della polizia di Stato, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118 Areu. Il ...

Sinel lago e non riemerge. Nuova tragedia a, davanti al Tempio Voltiano. Un 20enne, sembra di origine straniera, è scomparso sott'acqua mentre faceva il bagno a pochi metri dalla riva, ...Un'ecatombe che sembra non avere fine in questa drammatica estate di vittime nelle acque dei laghi di tutta Italia. Questa volta a perdere la vita nel lago diè una ragazza di 20 anni. Si chiamava Anna Lorenzi e viveva a Verona, nel quartiere di Borgo Nuovo, morta annegata sabato pomeriggio nel lago di Garda. La giovane, nata a Negrar, avrebbe compiuto ...Bambina di 11 anni sinel lago die non riemerge. Altri due dispersi nel fiume Sarca e a Bolsena. Ferragosto tragico anche a Bergamo, Fregene e nel lago di Garda 15 Agosto 2023

Como, si tuffa nel lago al Tempo Voltiano: 21enne in fin di vita IL GIORNO

Milano, 21 ago. (Adnkronos) - Si è tuffato nel lago di Como per fare un bagno, ma non è più riemerso. E' accaduto poco prima delle 14 di oggi a un ragazzo di 20 anni, di nazionalità egiziana, che è ...Un 21enne è stato riportato a riva sul lago di Como dopo essere rimasto sott’acqua per 30 minuti. Il giovane, che era insieme ad alcuni amici, potrebbe aver messo il piede in un punto in cui il ...