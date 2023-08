(Di lunedì 21 agosto 2023) Si muove qualcosa per l’ntus, ma non riguarda né Vlahovic, né Lukaku, né Berardi. Allora chi? Forse non è tutto casuale. A volte può bastare una notizia quasi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Poi,, ildi calore: diventa tutto rosso, sembra giocare in apnea. Non mette più una palla in campo. Asciugamani ghiacciati, integratori, qualsiasi cosa viene tentata dal clan del ...22' Bella palla di Samardzic che pesca Lovric: il suodi testa termina a lato. 18' Pochi ... 44' Szczesny risponde bene al tirodi Thauvin. 43' Tanta Juve in questo primo tempo: ci ...L'1 - 0 potrebbe diventare 2 - 0, ma Mancini si divora il gol dopo una respinta corta di Ochoa su undi testa di Smalling. La Roma sembra in controllo, ma all'ecco il guizzo di ...

Colpo improvviso della Juve in attacco, arriva una stella della Liga Calciomercatonews.com

Si muove qualcosa per l'attacco della Juventus, ma non riguarda né Vlahovic, né Lukaku, né Berardi. Allora chiJESOLO - È crollato sulla sabbia di fronte alla moglie e sotto gli occhi di decine di turisti. Malore in spiaggia: un turista tedesco è stato elitrasportato all'ospedale di ...