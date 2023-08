Coca-Cola Hbc Italia al Meeting con uno spazio dedicato a sostenibilità e riciclo

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) –Hbc, principale imbottigliatore di prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale, torna aldi Rimini, in programma fino al 25 agosto, con unointeramentealla. Presso il padiglione A1 della fiera di Rimini tutti i visitatori potranno toccare con mano l’impegno dell’azienda nel favorire un progresso sostenibile e inclusivo e partecipare a ‘Missione’, sfida a quiz sui temi dellae dell’economia cirre e un’occasione per approfondire queste tematiche e rispondere ai dubbi più comuni. Per i partecipanti più attivi, in premio gadget brandizzati, buoni ...

Ai piccoli partecipanti, invece, acqua o. L'evento sarà plastic free, grazie all'acquisto di piatti, bicchieri e posate compostabili nel pieno rispetto dell'ambiente circostante. 'Mentre ...Non è chiaro, però, perché qualcuno acquisterebbe una confezione da 35 lattine diper non berne neppure una. Guardare per credere: Come si può vedere, il cibo è pressoché inesistente, a ......caso si rifiuta di indossare scarpe Nike o Adidas e sceglie marchi italiani per le sue sneakers Evita di comprare IPhone e sceglie uno smartphone italiano Beve il chinotto al posto della...

Coca-Cola HBC Italia al meeting di Rimini 2023 con uno spazio dedicato a sostenibilità e riciclo Beverfood.com

Planet Farms, società di tecnologia leader mondiale nel settore del vertical farming, presenta la campagna a sostegno del lancio della nuova linea di insalate Frescaah, ideata e pianificata ...Coca-Cola HBC Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, torna al Meeting di Rimini, in programma dal 20 al 25 agosto, con uno spazio i ...