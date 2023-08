CM com – Lukaku o no | è già Chiesa il miglior acquisto per la Juve E il rinnovo… | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 21 agosto 2023) 2023-08-20 23:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La stagione più complicata della storia recente dellaè terminata con una vittoria a Udine con gol di. La stagione del riscatto, senza coppe e quindi con quell’obbligo morale imposto dall’esterno di puntare al tricolore, comincia con una vittoria a Udine battezzata proprio da un gol di. Ed è proprio Federico a prendersi la scena, anche più di Dusan Vlahovic che per tutta l’estate ha occupato stabilmente le prime pagine per quella staffetta con Romeluche a campionato iniziato non si è ancora verificata né come scambio diretto né come semplice giravolta di mercato. Purein realtà ha accarezzato l’idea di lasciare la base, ma dopo un ultimo anno e mezzo come quello che ha vissuto dopo ...