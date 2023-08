Clima | AdbPo in Svezia per un seminario sui cambiamenti in Pianura Padana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Milano, 21 ago. (Adnkronos) - Al Forum dell'Acqua di Stoccolma, in, un focus sulla crisitica che ha colpito l'intero territorio padano con ripercussioni sull'agricoltura, il turismo e l'approvvigionamento idrico di famiglie e industrie. Dalla gestione delle acque e del paesaggio agrario alle prese con le variazioni meteorologiche al futuro dell'agricoltura nella regione, dalla scarsità dell'acqua alle inondazioni violente; questi e molti altri saranno i temi che verranno affrontati domani sera a Stoccolma, dove l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, rappresentata dal segretario generale Alessandro Bratti, è stata invitata dalla Royal swedish academy of Agriculture and Forestry per portare un significativo contributo in occasione di un importante. 'Dalla siccità e le inondazioni alle frane: come ...