Classifica film al botteghino 14 agosto – 20 agosto

(Di lunedì 21 agosto 2023) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 14al 20. 1 BARBIE Regia di Greta Gerwig Con John Cena, Dua Lipa, Jamie Demetriou, Caroline Wilde, Genere Avventura Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 114 min 2 SHARK 2 – L’ABISSO Regia di Ben Wheatley Con Sergio Peris-Mencheta, Ron Smoorenburg, Ray Strachan, Wu Jing Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 116 min 3 BLUE BEETLE Regia di Angel Manuel Soto Con Jorge Jimenez, Belissa Escobedo, Harvey Guillen, George Lopez Genere Fantascienza Produzione Stati Uniti, Messico, 2023 Durata 127 min 4 I PEGGIORI GIORNI Regia di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo Con Massimo Wertmüller, Antonella Attili, Marco Bonini Genere Commedia Produzione Italia, 2023 Durata 117 ...

A vent'anni partecipa a Miss Italia e siquinta, vincendo la fascia di Miss Deborah e ... Il 2023 la vede impegnata nella produzione del"The Opera!" di Davide Livermore e Paolo Gep ...Una statistica Omsl'Islanda tra i Paesi in cui i turisti superano gli autoctoni nel ... ogni minimarket ha fatto un restyling per sembrare il set di unindipendente americano". Poi il ...Più facile che lo si faccia coi, o con la politica. Eppure i libri sono ancora lì, a migliaia, ... oggi chi lo fa Fabio Volo pubblica un libro ogni due anni, e ogni due anni è primo in...