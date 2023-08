Classifica ATP 21 agosto | Jannik Sinner n 6 del mondo e nel mirino il n 4! Djokovic insidia Alcaraz

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un nuovo lunedì di aggiornamenti per lamondiale del tennis maschile. Dopo quanto accaduto a Cincinnati, c’è da considerare che Novak, a segno nella Finale del 1000 in Ohio contro Carlos, grazie al suo 39° titolo 1000 si è avvicinato al funambolico iberico nel ranking ATP.è sempre in vetta con 9815 punti, ma il suo margine è assai risicato, considerando i 9795 punti di Nole. In vista degli US Open ci sarà da divertirtsi. Una top-10 che, rispetto alla settimana scorsa, è cambiata considerando l’approdo in top-5 di Holger Rune (n.4 del), che approfittando delle scadenze altrui ha scalato la. A precederlo c’è sempre il russo Daniil Medvedev, mentre dietro di lui e assai vicini vi sono il norvegese Casper Ruud,...