Cinque Terre | sceicco lascia mancia di 1800 euro in un ristorante a Monterosso

(Di lunedì 21 agosto 2023) Unada 1.800per un solo tavolo. È così che unoha voluto ringraziare ilnel quale aveva cenato aal Mare. Il facoltoso cliente, arrivato allea bordo del suo megayacht, aveva scelto di provare il locale ligure perché segnalato sulla guida Michelin e aveva ordinato dei piatti a base di pesce. Come riporta Il Secolo XIX, la generosaè stata versata tramite pagamento elettronico attraverso TackPay, un sistema che permette di trasferire denaro in tempo reale, già adottato da alcuni ristoranti liguri per offrire mance “digitali”.

Nei giorni della "Summer School", oltre alle lezioni frontali tenute da docenti di numerosi ... momenti di confronto e di convivialità e un'uscita alla scoperta delle di Canossa, tra i ... Nel Levante, in particolare nelle località più note a livello internazionale come Portofino e le, dopo la ripresa a pieno regime dei voli intercontinentali post - Covid si registra una ...

Cinque Terre, crolla in mare parte della falesia sotto Corniglia. I turisti riprendono la scena LA NAZIONE

Corniglia – Nuovo sopralluogo questa mattina 21 agosto al cimitero di Corniglia. E sulla falesia, da dove sabato pomeriggio sono precipitati detriti in mare. Una frana che è stata notata soprattutto ...