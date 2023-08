Cinghiale assalta e divora la sella di uno scooter a Genova “Pazzesco | lo spacca” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un, con alcuni cuccioli, hato in pieno giorno unonella zona dei Camaldoli di San Fruttuoso. L’ungulato è stato filmato da un residente e ilha fatto rapidamente il giro della Rete, sollevando diverse polemiche. Ilha cercato di aprire, attratto forse da odore di cibo, sottoe bauletto arrivando a distruggere il sellino a morsi. Il mezzo era regolarmente parcheggiato a bordo strada, di fianco al capolinea di un bus di linea, insomma una zona di passaggio in piena città. https://www.youtube.com/watch?v=PsbnFyAL 0A LEGGI ANCHE Lupo insegue un cucciolo die lo sbrana tra le auto in sosta: ilè virale Invasione di cavallette (grandi come uccellini) in Emilia ...