Cinelatino | 9 film per uno sguardo su un territorio dai volti infiniti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 agosto 2023) Bergamo. Ritorna a Bergamo, dal 5 all’8 settembre,, la rassegna, promossa da Fondacion Proa e Tenaris Dalmine, in collaborazione con l’Associazione Laboratorio 80 e BergamoMeeting Onlus. L’appuntamento chiude la programmazione di Esterno Notte – l’Arena Estiva di via Tasso – e apre la nuova stagione dell’Auditorium di Piazza Libertà.è una panoramica che ogni anno coinvolge alcuni stati di unimmenso, geograficamente e politicamente molto vario, complesso e caratterizzato da una grandissima varietà di identità sociali e culturali. Ogni volta che ci si addentra in questa parte del sud del mondo, si rimane stupiti di fronte alle tante, inattese storie che la visione ci restituisce:è un giacimento inesauribile di conoscenze. L’edizione di quest’anno ...