Cincinnati | Djokovic batte Alcaraz in una finale epica

Ecco il punto e la reazione di Novak Djokovic che ha sconfitto al termine di una partita, anzi di una battaglia lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del torneo Master 1000 di Cincinnati. Il serbo ha perso il primo set per 7-5 poi ha conquistato gli altri due parziali entrambi al tie break in un match durato più di tre ora sul torrido cemento dell'Ohio

Dopo il trionfo di Wimbledon si incontrano nuovamente in una finale Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Nella cornice dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, dopo la vittoria dello spagnolo nel primo set è ...Djokovic ha trionfato nel Masters 1000 di Cincinnati dopo una finale epica contro Carlos Alcaraz. Spettacolo anche nell’intervista post-match tra lacrime e sorrisi.