Cina | Banca centrale taglia prime rate al 3 | 45% Europa verso tentativo di rimbalzo Germania | prezzi alla produzione -1 | 1%

(Di lunedì 21 agosto 2023) Le Borse asiatiche registrano un andamento positivo per il Nikkei mentre gli indici cinesi e di Hong Kong sono in terreno negativo. InI future sul Cac40 di Parigi salgono dello 0,1%, quelli sul Dax40 di Francoforte dello 0,05%. I future sul Ftse Mib di Milano guadagnano lo 0,3%, mentre i future sul Ftse100 di Londra sono piatti

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero 08:00 - Economia ...

(Teleborsa) - La Cina ha annunciato oggi un taglio del suo tasso sui prestiti ad un anno, finalizzato a stimolare la domanda di credito, in una fase critica per l'economia cinese, colpita dal doppio m ...(Teleborsa) - La borsa di Tokyo avvia la settimana al rialzo, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche. Deboli i listini cinesi dopo che la banca centrale di Pechino ha ...