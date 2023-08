Cina | Banca centrale taglia prime rate al 3 | 45% | Country Garden in uscita da Hong Kong Germania | prezzi alla produzione -1 | 1%

(Di lunedì 21 agosto 2023) Le Borse asiatiche registrano un andamento positivo per il Nikkei mentre gli indici cinesi e disono in terreno negativo

Laha annunciato oggi un taglio del suo tasso sui prestiti ad un anno , finalizzato a stimolare la domanda di credito, in una fase critica per l'economia cinese, colpita dal doppio morbo della crisi ...... Russia, India,, Sudafrica) che si svolgerà in Sudafrica, a Johannesburg (fino a giovedì 24/08/2023)d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero 08:00 - Economia ...La borsa di Tokyo avvia la settimana al rialzo, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche. Deboli i listini cinesi dopo che lacentrale di Pechino ha tagliato il prime rate di 10 punti base , portandolo al 3,45%. Si tratta del tasso preferenziale offerto dalle banche commerciali alla clientela migliore e riferimento per ...

L’allarme lo ha lanciato il Wall Street Journal: gli investitori temono un "momento Lehman" per la Cina. Cioè una replica della crisi generata dal crac della banca americana, la quarta pù importante ...MILANO – Come andrà la Borsa oggi I titoli azionari potrebbero salire in Europa lunedì, mentre l’attenzione questa settimana si sposta sul vertice economico di Jackson Hole. In Asia, i benchmark azio ...