Cina | approvato il riavvio dei voli tra Pechino e Pyongyang

La Cina ha approvato il riavvio dei voli commerciali tra Pechino e la capitale nordcoreana di Pyongyang, una decisione che modifica un blocco rigido in vigore nel Paese eremita dagli inizi del 2020 ...Il collegamento di Air Koryo, il primo a livello internazionale dopo l'emergenza COVID-19 e la chiusura dei confini nel 2020, è stato cancellato all'ultimo senza una motivazione ufficiale ...