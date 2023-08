Cimitero comunale | completati i lavori di rifacimento della rete idrica

... per i mesi a venire R.: Dopo la commemorazione citata, in, nella quale, peraltro, è ... e, contemporaneamente, una mostra diffusa, a cura dell' Archivio di Stato, dell' Archivioe ...Al momento, ha comunicato la Regione in stretto contatto con l'amministrazione, "non si è ritenuto di adottare alcun provvedimento cautelativo inibendo l'accesso al pubblico al......in stretto contatto con l'amministrazioneche sta monitorando la situazione e che ha ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento cautelativo inibendo l'accesso al pubblico al...

Cimitero comunale di Chieti nel degrado: "Erbacce ovunque" [FOTO] ChietiToday

“Ho letto con stupore l’intervento “fuori dal coro” del dott. Roberto Talotta, che ha elogiato e anche incoraggiato la mia iniziativa di presidio alla Rotonda adiacente il Cimitero di S. Lazzaro”. Cos ...I funerali di Carlo Mazzone, storico allenatore dell'Ascoli e di tante squadre italiane, morto ieri a 86 anni, saranno celebrati lunedì 21 agosto alle 16:30 nella chiesa di San Francesco ad Ascoli ...