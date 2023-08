Cile | strade allagate dalle intense piogge | video

..., Italia, Messico, Romania e Turchia. L'iniziativa si inserisce all'interno dell'edizione ... Per ledel borgo anche gli stand gastronomici in cui sono stati preparati i piatti della ...... il Portogallo, il, la Germania, l'Argentina e da diverse città italiane . Artisti internazionali che si sono affermati sullee le piazze di tutto il mondo. Ed è proprio la qualità degli ...Girato segretamente nelledi Teheran senza il permesso delle autorità iraniane, il film ... escludendo i Paesi più grandi come Brasile, Argentina,, Messico e Colombia. Questo testimonia l'...

Villaggio incendiato in Cile. Mons. Concha Cayuqueo: "L'unica ... Servizio Informazione Religiosa

Santiago del Cile, 9 ago (Prensa Latina) La sindaca della capitale Santiago, Irací Hassler, ha difeso oggi il progetto di cambiare nome a strade ed altri luoghi in omaggio alle vittime della dittatura ...