Cifre da capogiro | il Napoli ora non si ferma più

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il, dopo l’esordio vincente in campionato contro il Frosinone, si prepara a mettere a segno un doppio colpo di mercato Buona la prima per ildi Rudi Garcia. I Campioni d’Italia si sono infatti imposti al debutto in campionato, vincendo sul campo del neo promosso Frosinone. I padroni di casa hanno approfittato di un rigore (concesso dopo un ingenuo fallo di Jens Cajuste) per portarsi in vantaggio, ma poi si sono dovuti arrendere al maggior tasso tecnico degli azzurri, trascinati da Matteo Politano e da Victor Osimhen. Tre punti fondamentali, che consentiranno al mister francese di preparare nel migliore dei modi la prossima sfida in programma. Il 27 agosto, in particolare, allo stadio “Diego Armando Maradona” avrà luogo la sfida casalinga contro il Sassuolo battuto all’esordio dall’Atalanta. Quella neroverde, per stessa ammissione ...