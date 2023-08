Ciarravano | «Oristanio talento | a Cagliari si può mettere in mostra»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023)commenta ildi, giocatore delma di proprietà dell’Inter. Il giornalista non ha dubbi su cosa può dare? Le parole di Paoloa Sky Sport 24 sul giovane talentino di proprietà dell’Inter, oggi al: «è unche ci ha fatto vedere qualcosa di importante, già in Coppa Italia bene. Può essere una soluzione importante per il, può liberare spazio per l’inserimento dei centrocampisti einle sue qualità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...