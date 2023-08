Ciao Darwin slitta in autunno inoltrato La fiction di Massimo Ranieri contro Tale e Quale

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 agosto 2023)La prima variazione di palinsesto di peso è arrivata. Ai nastri di partenza della nuova stagione 2023/2024 di Canale 5 non ci sarà un pezzo da novanta. La nona edizione di, prevista a partire da venerdì 15 settembre in prima serata, slitterà di alcune settimane. L’indiscrezione, che vi confermiamo, è stata lanciata dal giornalista Giuseppe Candela. La volontà sarebbe quella di “conservare” il prodotto per un periodo in cui la platea è più ampia. Del resto, Tu si que vales a parte, è suche si addensano le maggiori attese sul fronte ascolti. Partendo tra ottobre e novembre, il programma di Paolo Bonolis evita un testa a testa serrato conShow, in onda su Rai1 dal 22 settembre (seguirà, dal 24 novembre, ...