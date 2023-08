Chiara Nasti mostra il fisico | “Dopo 9 mesi post parto sono già come prima”

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 agosto 2023)passati novedalla nascita di Thiago Zaccagni, il figlio del calciatore della Lazio e. In questo periodo l’influencer napoletana non ha smesso di aggiornare i suoi follower, circa due milioni, sulla crescita del suo primogenito ma anche sulla sua nuova vita da mamma dove lo sport e l’alimentazione hanno avuto un ruolo fondamentale per stare bene fisicamente e mentalmente.la gravidanza la 25enne ha fatto il possibile per tornare alla sua forma fisica ed è riuscita nell’intento.è tornata in formail“Carmine, senza te non ce l’avrei mai fatta giuro”, ha premessosu Instagram, dove ha condiviso una storia in cui si ...