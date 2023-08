Cheddira | l’agente | “Vogliamo guadagnarci il Napoli

(Di lunedì 21 agosto 2023)dell’attaccantefissa l’obiettivo: meritarsi la chance coldopo il prestito al Frosinone. CALCIOMERCATO. Walid, attaccante appena acquistato dale girato in prestito al Frosinone, punta a ritornare in azzurro tra qualche stagione. A confermarlo è il suo agente Bruno Diai microfoni di Radio CRC: “Essere preso dalè motivo di orgoglio, orameritarci un ritorno dopo l’esperienza a Frosinone”. Secondo, l’ambiente ciociaro è l’ideale per, che potrà crescere sotto la guida di Di Francesco. L’obiettivo è farsi trovare pronto per giocarsi le sue chance con la maglia delin futuro. Di ...

18.44 - I dirigenti del Bologna incontranodi Giovanni ... Pronto Basic come contropartita tecnica per'Udinese. 14.22 - Il ...in Serie A ingaggerà'attaccante marocchino Walid(...... dopo un'ottima stagione al Bari e il Mondiale disputato'anno ...ha firmato un contratto fino al 2027. Il giocatore arriva ... al fianco del suoBruno Di Napoli. CalcioNapoli24.it è ...al Frosinone . Milan, proposto Jovic. Cominciamo da una ... Come riporta Calciomercato.com , il potenteRamadani , ...'ex Real Madrid, che è con le valigie in mano dopo'arrivo a ...