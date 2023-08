Che fine ha fatto Lily Allen | i look più glam

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 21 agosto 2023) Cheha? La cantante ha accompagnato i primi Anni 2000 con la sua musica, ma negli ultimi anni si è presa una pausa. Nonostante la carriera musicale in pausa, non ha rinunciato al red carpet, accompagnando suo marito in svariate occasioni. Figlia d’arte,è cresciuta in una famiglia di artisti: suo padre è un comico e musicista, mentre sua madre è una produttrice cinematografica. Ha pubblicato il suo primo album nel 2006, intitolato Alright, Still. A seguire It’s Not Me, It’s You nel 2009, Sheezus nel 2014 e l’ultimo risale al 2018: No Shame. Anche la sua vita privata intriga i più curiosi, considerando che la cantante ha una storia d’amore con David Harbour, attore di Stranger Things con il quale ha convolato a nozze nel 2020 a Las ...