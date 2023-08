Champions League | arrivano in chiaro le gare dei playoff

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il grande calcio internazionale su Mediaset. Martedì 22 e mercoledì 23 agosto su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity torna lacon led’andata dei. Martedì 22, alle ore 21.00, in esclusiva insu Italia 1 e in live streaming su sportmediaset.it, si affrontano gli scozzesi dei Glasgow Rangers e gli olandesi del PSV Eindhoven. Su Mediaset Infinity invece in diretta “Anversa-AEK Atene” e “Rakov-Copenaghen”. Sulla piattaforma streaming inoltre sarà possibile anche gustarsi ‘Diretta’ per non perdersi neanche un gol. Mercoledì 23 agosto alle ore 21 in diretta streaming su Mediaset Infinity altri due match, “Braga-Panathinaikos” e “Maccabi Haifa-Young Boys”. Da questecui usciranno le squadre che ...

I nerazzurri, che avevano terminato la scorsa annata a giri altissimi nonostante la sconfitta in finale dicontro il Manchester City, hanno strappato subito nella prima giornata del ...Da queste gare cui usciranno le squadre che completeranno il tabellone finale della prossima2023 - 2024, che Mediaset segue mandando in onda 121 partite, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior partita per ...La partita Rangers - PSV Eindhoven di Martedì 22 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i preliminari della2023 - 2024 GLASGOW - Martedì 22 agosto, all'Ibrox Stadium di Glasgow, il Rangers affronterà il PSV Eindhoven per l'andata dell'ultimo turno dei preliminari della...

Al conto vanno aggiunte anche due finali di Champions League perse contro il Real Madrid nel 2014 e nel 2016, ma soprattutto una straordinaria continuità di rendimento che ha permesso ai Colchoneros ...Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto ha ufficialmente presentato la candidatura per organizzare, nel centro sportivo di via Mercurio, il girone B del primo turno di Champions League, in programma ...