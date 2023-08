Cena a Monterosso Cinque Terre | lo sceicco lascia 1800 euro di mancia

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 21 agosto 2023) Aal Mare, in provincia di La Spezia, unohatodiin un ristorante. L’uomo, in vacanza nella famosa località delle, era acon la sua famiglia da Miky, ristorante segnalato dalla guida Michelin 2023. Loera arrivato nel comune spezzino a bordo di un super yacht di 150 metri, dal valore di 450 milioni di, e dopo la, l’uomo si è complimentato al bancone con lo staff per la qualità dei piatti serviti. «Ha inviato i suoi chef in avanscoperta, poi è venuto ala sera stessa con una ventina di persone” racconta Sara Defina, titolare del ristorante, al Corriere della Sera. “Hanno ordinato molti ...