Céline Dion verso il ritiro | la sindrome della persona rigida peggiora

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ancora cattive notizie per. Dopo aver annullato il tour che avrebbe dovuto portarla in giro per il mondo fino al prossimo anno, sembra che la cantante non tornerà più sul palco. Secondo il sito americano Radar online, la popstar potrebbe essere costretta aldalle scene a causamalattia al sistema nervoso che l’ha colpita. La cantante di My heart will go on, la canzone del Titanic che l’ha resa star globale, ha la, una patologia rara che provoca spasmi e dolori. Secondo il sito americano, nonostante le cure e il riposo le sue condizioni non le permetterebbero più di salire su un palco. Nel frattempo, la sorellastar, Claudette che si è trasferita nella casa di Las Vegas ...

